Суббота, 25 ноября, 2023
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Яну Поплавскую взбесил российский телеканал из-за постера с Галкиным*

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Актриса Яна Поплавская посетовала на заставку с популярными артистами в приложении одного из телеканалов, среди которых оказался Максим Галкин*, пишет МК.

Она отметила, что накануне хотела посмотреть кино с мужем. На коллаже в компании Леонида Якубовича, Екатерины Андреевой и других артистов она увидела Максима Галкина*. Кроме того, там был Иван Ургант, что также не понравилось актрисе.

«Затесались среди приличных людей. Какой-то трагифарс», — возмутилась Поплавская.

Артистка предположила, что причиной случившегося стал технический недочет. При этом ей перехотелось смотреть сериал.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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