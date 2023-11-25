Яну Поплавскую взбесил российский телеканал из-за постера с Галкиным*

Актриса Яна Поплавская посетовала на заставку с популярными артистами в приложении одного из телеканалов, среди которых оказался Максим Галкин*, пишет МК.

Она отметила, что накануне хотела посмотреть кино с мужем. На коллаже в компании Леонида Якубовича, Екатерины Андреевой и других артистов она увидела Максима Галкина*. Кроме того, там был Иван Ургант, что также не понравилось актрисе.

«Затесались среди приличных людей. Какой-то трагифарс», — возмутилась Поплавская.

Артистка предположила, что причиной случившегося стал технический недочет. При этом ей перехотелось смотреть сериал.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.