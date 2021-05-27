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Четверг, 27 мая, 2021
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Известный актер избил мужчину в Москве

Елена Лобанова
Фото Mash
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В Москве известный российский актер избил мужчину на Страстном бульваре. Об этом сообщает Mash. 

Конфликт между прохожими начался около 01:00 возле ресторана «Сандал». Прохожие узнали в одном из дебоширов актера Константина Котлярова. 

Свидетели увидели, как артист душил соперника, прижав его к земле. Причина конфликта неизвестна. 

Очевидцы вызвали полицейских и скорую. У актера ссадины и ушиб головы. 

Котляров известен в основном по сериалам, среди них — «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Карпов», «Час Волкова» и другие.

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