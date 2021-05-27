Известный актер избил мужчину в Москве

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В Москве известный российский актер избил мужчину на Страстном бульваре. Об этом сообщает Mash.

Конфликт между прохожими начался около 01:00 возле ресторана «Сандал». Прохожие узнали в одном из дебоширов актера Константина Котлярова.

Свидетели увидели, как артист душил соперника, прижав его к земле. Причина конфликта неизвестна.

Очевидцы вызвали полицейских и скорую. У актера ссадины и ушиб головы.

Котляров известен в основном по сериалам, среди них — «Мосгаз», «Марш Турецкого», «Карпов», «Час Волкова» и другие.