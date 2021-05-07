11.7 C
Рязань
Пятница, 7 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Из-за аварии в Рязани массово отключили воду на улице Новоселов

Елена Лобанова
Информация об отключении воды
- Advertisement -

В пятницу, 7 мая, на водопроводе в Рязани произошла авария. Из-за этого жители улицы Новоселов остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Сотрудники МП «Водоканал» проводят восстановительные работы. Воды не будет с 09:30 до 15:30. 

Отключение коснулось следующих домов:

Улица Новоселов, дома № 28, 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 36, 36 корп. 1, 36 корп. 2, 36 корп. 3, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 40, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 34а.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]