Актёр, писатель Иван Охлобыстин считает, что патриотизм воспитывается.

— Врождённый патриотизм — это аномалия, — заявил Охлобыстин в интервью ТАСС.

По его мнению, патриотизм приобретается в течение жизни, в том числе благодаря окружению.

Для воспитания патриотизма молодёжи Охлобыстин предлагает пользоваться проверенными методами художественного просвещения через литературу, кино, фестивали.

Актёр считает патриотизм деликатной темой, выразить которую словом нельзя. В общении с молодыми нужна максимальная искренность, необходимо правильно выстраивать архитектуру общения.

— Мы упустили несколько поколений, сделали это по любви, — считает Охлобыстин. — Мы вышли из звонких 90-х, и нам так хотелось, чтобы у наших детей было все, чего у нас не было, что мы забыли обо всем остальном.

По его мнению, с детьми надо делиться пережитым, рассказывать о полученных уроках. В результате сейчас есть определённая война поколений. При этом, по мнению Охлобыстина, воюют мужики 40-50 лет, молодёжь же смотрит с осторожностью.