Актёр, писатель Иван Охлобыстин считает, что патриотизм воспитывается.
По его мнению, патриотизм приобретается в течение жизни, в том числе благодаря окружению.
Для воспитания патриотизма молодёжи Охлобыстин предлагает пользоваться проверенными методами художественного просвещения через литературу, кино, фестивали.
Актёр считает патриотизм деликатной темой, выразить которую словом нельзя. В общении с молодыми нужна максимальная искренность, необходимо правильно выстраивать архитектуру общения.
По его мнению, с детьми надо делиться пережитым, рассказывать о полученных уроках. В результате сейчас есть определённая война поколений. При этом, по мнению Охлобыстина, воюют мужики 40-50 лет, молодёжь же смотрит с осторожностью.