Иномарка в Рязани сбила 8-летнюю девочку

Во вторник, 11 апреля, ребёнок попал под колёса иномарки в Рязани. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло около 8:27 возле дома 5 по улице Чкалова. За рулём Mazda находилась 35-летняя местная жительница. По предварительным данным, её автомобиль сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка.

11 апреля в ходе рейдовых мероприятий «Пешеходный переход» в Рязанской области госавтоинспекторы выявили 9 нарушений правил проезда пешеходных переходов со стороны водителей.