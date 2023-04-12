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Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Иномарка в Рязани сбила 8-летнюю девочку

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Во вторник, 11 апреля, ребёнок попал под колёса иномарки в Рязани. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло около 8:27 возле дома 5 по улице Чкалова. За рулём Mazda находилась 35-летняя местная жительница. По предварительным данным, её автомобиль сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка.

11 апреля в ходе рейдовых мероприятий «Пешеходный переход» в Рязанской области госавтоинспекторы выявили 9 нарушений правил проезда пешеходных переходов со стороны водителей.

Иномарка в Рязани сбила 8-летнюю девочку

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