Холодный напиток и горячая пицца – какие подарки получат рязанцы этим летом

Tele2 к открытию летнего сезона добавил в программу лояльности «Больше» предложения для приятного отдыха в городе. Рязанским абонентам подарят прохладительные напитки в кофейнях Bravos, пиццу – в сети «Додо Пицца» и ролл в ресторане «Сушкоф и Дель Песто».

До конца лета популярные рязанские кофейни и рестораны будут добавлять подарки ко всем заказам клиентов оператора. Для этого посетителям достаточно предъявить промокод из приложения «Мой Tele2».

Так, отдохнуть и угоститься прохладительными напитками абоненты смогут в двух кофейнях Bravos в центре города. По условиям акции, бариста бесплатно сделают каждый второй смузи «Клубника-банан», лимонад «Базилик-апельсин» или фильтр-кофе.

Зайти на обед и получить в подарок горячую пиццу «Пепперони» при заказе на сумму от 615 рублей клиентам предложат в ресторанах «Додо Пицца». Заведения сети удобно расположены рядом с любимыми местами отдыха горожан: у площади со светомузыкальным фонтаном на Московском шоссе, на Первомайском проспекте, а также у сквера имени Александрова в микрорайоне Дашково-Песочня.

Приятным завершением дня станет отдых в новом ресторане «Сушков и Дель Песто», где абонентов угостят роллом «Конопатый» за заказ на сумму от 990 рублей. К слову, получить бесплатное блюдо японской кухни можно и при оформлении доставки на дом, и при заказе на самовывоз, и даже при заказе через приложение ресторана.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. В приложении оператора или на сайте компании клиентам доступны подарки и скидки от партнеров, которые полезны в повседневной жизни и поддерживают их увлечения и интересы.