ХК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу под руководством нового главного тренера

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал первую победу под руководством нового главного тренера. В Ростове-на-Дону рязанцы обыграли в овер-тайме ХК «Ростов» — 2:1.

О назначении нового наставника пресс-служба команды сообщила 13 декабря. Валерий Николаевич Кулибаба — латвийский специалист c 14-летним опытом. Работал с командами: «Металлург» (Лиепая, Латвия), сборной Латвии U18, «Балтика» (Вильнюс, Литва), «Платина» (Кишинёв, Молдова), «Юрмала» (Юрмала, Латвия), «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил), «Земгале» (Елгава, Латвия) и ХК Рига (МХЛ).

В сезоне 2021/2022 был ассистентом, а позже — главным тренером рижского «Динамо» в КХЛ. В текущем сезоне входил в тренерский штаб челябинского «Трактора» в КХЛ.

Помощником главного тренера назначен Игорь Николаевич Гаврилов.

Тренерскую карьеру начал в сезоне-2001/2002 в Зеленограде в детско-юношеской команде «Орбита», после работал в школе «Спартака» и ХК «Зеленоград». В сезоне-2008/2009 стал тренером команды «Брянск», выступавшей в Первой лиге Чемпионата России. В следующем сезоне Гаврилов возглавил ХК «Зеленоград», выступавший в той же лиге.

В сезоне-2010/2011 занял пост главного тренера ХК «Зеленоград», выступавшего в МХЛ, где проработал больше двух сезонов. После чего вошел в тренерский штаб ступинского «Капитана». В 2014 году Гаврилов отправился в Китай, где два сезона возглавлял «Харбин».

В 2016 году вернулся в МХЛ, пять сезонов работал главным тренером «Тайфуна» во Владивостоке (с перерывом на работу в хоккейном клубе «Темиртау» из Казахстана). В чемпионате 2021/2022 возглавил «Академию Михайлова», где проработал до октября 2021 года. Следующий сезон он провел в качестве главного тренера «Сахалинских Акул».

Нынешний сезон Игорь Николаевич начинал в качестве главного тренера команды МХЛ «Академия Михайлова-Юниор», откуда и перебрался в Рязань.

Матч в Ростове стал вторым для нового тренерского штаба. До этого рязанцы уступили в гостях ХК «Тамбов» — 1:3.