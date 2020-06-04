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Гороскоп на 6 июня

Юлия Кирьянова
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Овен

Гороскоп рекомендует Овну начать этот день весело и по-спортивному. Тогда энергетический поток пойдет на добрые дела. Хорошо посвятить время йоге, чтению и даже пению, если есть таланты в этом направлении. Главное, не отпускать от себя позитивное настроение. Семейным людям не стоит запускать бытовые вопросы, решайте их без задержек.

Телец

Сегодня Тельцу будет всего жалко, даже на чувства расщедриться сложно. Но учтите, что окружающие люди тоже поведут себя также. В рабочем коллективе нужно держаться плечо к плечу. Проекты не только новые, но и трудновыполнимые. Темперамент в любви раскроет ваши внутренние качества. Отношения с партнером выйдут на более прочный уровень.

Близнецы

Близнецы достанут свой любимый чемодан, на котором написано «на завтра». В него начнут складывать работу, выполнять которую откровенно лень. Это опрометчивое решение, нужно все выполнить в срок. Желая кому-то угодить, сами можете попасть в неловкое положение. Мучает бессонница? Нужно гулять перед сном, а не считать барашек.

Рак

6 июня Рак проигнорирует все планы, решит все перекроить по-новому. Это даже к лучшему, ведь обстоятельства призывают к перестройке. Если чего-то не добились в финансовой сфере, успокойтесь. Не все сразу, доверьтесь времени. Влюбленные люди почувствуют себя обделенными вниманием. Но жаловаться на отношения рано, они полны романтики.

Лев

Лев будет стремительно решать вопросы личного характера. До других дел и людей, ему будет все равно. Если хотите выяснить что-то в отношении друга, то поговорите с ним наедине. Полезно посетить тренажерный зал, если заметили у себя лишние килограммы. Пляжный сезон открылся, а комплексов у вас море. Купите обруч, не забывайте про пробежки.

Дева

День странных обстоятельств и навязчивых идей ждет Деву. Но вы твердо решили не переходить ту грань, за которой пусто и неуютно. Начните все с нуля, если прошлое уже не волнует. В любви тоже что-то не клеится, значит, нужна временная передышка. Со стороны здоровья могут появиться проблемы с суставами. Только не ставьте сами себе диагноз.

Весы

Гороскоп обещает Весам тревожный день. Но изменить некоторые ситуации будет крайне сложно. Если причина беспокойства – здоровье, то проведите диагностику. Никакие таблетки не глотайте, обратитесь к врачу. Задания по работе вызовут не только удивление, но и недоумение. Начальство явно перепутало вас с кем-то из других сотрудников.

Скорпион

Скорпиона могут вывести из себя даже мелкие недоразумения. Внутреннее состояние такое нестабильное, что лучше отдохнуть на природе. Не стоит обременять себя общением с малознакомыми людьми. Раскрыться перед ними не получится, а болтовня будет раздражать. Путешественникам нужно готовить чемодан, скоро отправляться в дорогу.

Стрелец

Если Стрелец решил понежиться на солнышке, то на пляж лучше пойти утром. Получите порцию ультрафиолета, поплаваете и что-нибудь почитаете. Никакие нагрузки физического плана! Даже спортивные тренировки отмените, чтобы не мучить организм. Кто-то из родственников может спровоцировать конфликт. Ведите себя сдержанно и тактично.

Козерог

6 июня Козерог будет наслаждаться каждой минутой. И причин для этого будет великое множество. Вы наконец-то завершили все крупные дела, навели порядок в мыслях и отношениях с людьми. Если решили полежать на солнышке, то не состояния цыпленка гриль. Соблюдайте меру в еде, от сладкого лучше откажитесь. Вечер проведите максимально бодро.

Водолей

Одно дело рассуждать о работе, другое – ее быстренько сделать. Водолею нужно взять за правило это изречение. Мечтать будете в любви, здесь разрешается фантазировать по полной программе. В финансовых вопросах будьте строги к себе. Если позволите дорогие покупки, то только из разряда «необходимые». Риск аварий велик, будьте осторожны.

Рыбы

С утра Рыбам нужно настроиться на карьерный рост. Потенциал велик, энергетика на уровне среднего, а заданий – масса. Берегите носоглотку и желудок, возможно обострение хронических заболеваний. Для лечения используйте средства, которые раньше вам помогли. Семейные люди будут утопать в ностальгии. Не гонитесь за тем, что уже давно себя изжило.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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