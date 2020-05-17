Гороскоп на 19 мая

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Сегодня 19 мая 2020 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Овне. Расположение планет в течение этого дня принесет возможность открытого выражения эмоций. Даже если этот процесс будет весьма интенсивным, вы вряд ли заработаете осуждение со стороны своего окружения. Напротив, открытость и решительность сегодня будут цениться больше, чем обычно. Этот день также прекрасно подходит для активного отдыха и занятий спортом. Можно отправиться на пикник или совершить небольшой пеший поход, прокатиться на велосипедах. Занятия спортом будут полезными, причем даже в том случае, если вы планируете интенсивную тренировку. Активизируется в эти сутки и интимная сторона жизни, в отношениях прибавится страсти.

Овен

Вы будете пребывать в боевом расположении духа, по крайней мере, в тех случаях, когда Вам придется столкнуться с людьми, которые не хотят никого слушать и считают себя всезнайками. А посему этот день не особо подходит для любых видов коллективной деятельности. Вы будете гораздо счастливее, если сможете делать что-то в одиночку, и у Вас будет возможность распоряжаться своим временем и силами, независимо от желаний других людей. В одиночестве есть свои прелести, и вскоре Вы это поймете.

Телец

Если Вы сфокусируетесь на какой-то определенной проблеме, убедитесь в том, что не упустите из виду всю картину в целом. Не стоит быть одержимыми лишь одной вещью. Не забудьте немного передохнуть и, сделав шаг назад, посмотреть со стороны на результаты Ваших праведных трудов. Как только Вы это сделаете, понимание того, насколько Вы близки к цели, придаст Вам новых сил и зарядит Вас энергией, столь необходимой для рывка на финишной прямой.

Близнецы

Перед Вами много различных вариантов, но Вы должны принимать все решения без лишней спешки, по несколько раз обдумывая каждый свой шаг. Резкие изменения Вам ни к чему, поскольку они нарушают Ваш жизненный баланс. Если Вы будете бросаться из крайности в крайность, впоследствии Вы будете тратить океаны энергии лишь на то, чтобы вернуть все на круги своя, поэтому обойдитесь без фанатизма.

Рак

Риск сейчас не является гарантией того, что в Вашей жизни потом все будет хорошо, поэтому тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Выясните, можете ли Вы сказать «нет» некой авантюре, которая Вас пугает, и стоит ли это делать. Возможно, Вы сами создаете себе трудности. На самом деле есть миллион вещей, которые могут пойти не так, но есть еще один миллион, который сулит Вам выгоды в случае удачи. Ваше подсознание всячески старается Вас приободрить и вести в правильном направлении, так может стоит прислушаться к нему?

Лев

Утром могут возникнуть трудности. В это время лучше не рисковать, не браться за дела, которые требуют предельной аккуратности, точности и внимания к мелким деталям. Вам не удается сосредоточиться, поэтому вероятность ошибок очень велика. Со временем ситуация изменится к лучшему, и до конца дня вы успеете сделать много полезного. Возможны интересные деловые предложения, не исключено начало многообещающего сотрудничества с новыми партнерами. Вероятны романтические увлечения. Проявите инициативу, если стремитесь к серьезным отношениям.

Дева

Сегодня перед Вами будет слишком много соблазнов, и следовать любым правилам будет просто невозможно. Начните этот день с мысли о том, что не все дела будут доведены до конца. Позвольте себе сорваться с крючка рутины и обязательств. До тех пор, пока у Вас есть гибкий подход к вопросу, Вас не будет терзать чувство вины из-за того, что Вы что-то не сделали. Этот день полон капризов и сиюминутных желаний, так что немного побалуйте себя.

Весы

Приятное и веселое времяпровождение в компании людей, которых Вы любите, это просто прекрасно, но Вы должны понимать, что всему свое время и место. Есть время для работы, а есть для отдыха. Сегодня Вы должны выбросить из своей головы мысль о том, что все будет хорошо, даже если для этого ничего не делать. Трудитесь на конечный результат, и он не заставит себя ждать. Но если Вы будете надеяться на чудо, ничего хорошего из этого не выйдет. Дважды все проверьте и убедитесь, что все идет по плану.

Скорпион

Один из Ваших партнеров в личной жизни или на работе пока не готов рассказать Вам о своих замыслах. Он прячет карты в рукаве. Однако Вам не стоит ждать подвоха. Лучше всячески демонстрируйте свое желание помочь и принять новую идею. Покажите этому человеку, что Вы в него верите. Это позволит вывести ваши отношения на новый уровень. К тому же, козыри в его рукаве не смогут сыграть против Вас.

Стрелец

Это прекрасное время для подписания важных документов, старта новых проектов и разнообразия своей романтической жизни. Откройте свой разум и будьте готовы без страха сделать первый шаг к неизведанному. Хватит ждать кого-то, кто возьмет Вас за руку и поведет вперед. Вы и так слишком долго все откладывали, а сейчас прекрасный момент, чтобы всерьез заняться реализацией своих смелых идей. Главное — движение, а уверенность придет потом.

Козерог

Яркая позитивная энергия сегодня войдет в Ваше сердце, и это может привести к воспламенению некоторых глубоких чувств, которые, как Вы думали, давно сгорели. Дайте себе время, чтобы все осмыслить и разобраться в своих эмоциях. На данный момент Ваше подсознание чрезвычайно активно, и оно может выкинуть пару трюков, которые собьют Вас с толку. Возможно, подобная эмоциональная вспышка — лишь временное явление, которое попросту нужно переждать.

Водолей

Сегодня Вы увидите признаки жизни в неких отношениях, которые, как Вы считали, уже давно умерли. Отодвиньте в сторону обиды и дайте второй шанс этому человеку. Вам не кажется, что Вы перед ним в долгу? Он хочет снова войти в Вашу жизнь, но уже в другой роли. Возможно, это беспроигрышная ситуация для вас обоих, так что не позволяйте эмоциям лишить Вас прекрасных возможностей. Вы можете изменить все к лучшему, даже если в прошлом все было очень плохо.

Рыбы

Чувствовать себя полезным — это очень хорошо, и сегодня Вам представится возможность протянуть кому-то руку помощи. Вы найдете кого-то, кто лишь ступил на тот путь, который Вы уже прошли. Вы можете помочь этому человеку, став тем голосом, который нашептывает в ухо правильные ответы. В итоге Вы поймете, что Ваша жизнь удалась, поскольку многие не имеют даже десятой части того, что подарила Вам судьба.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru