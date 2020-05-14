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Гороскоп на 16 мая

Юлия Кирьянова
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Овен:

Овен будет усердно работать над собой. Это не случайно, ведь некоторые недостатки характера очевидны в общении. В работе нужно выработать стратегию, а уж потом браться за крупные проекты. Вы откровенно ленитесь, не признаете новизны и креатива. Предсказуемой окажется ситуация в любви. Но вы знали, на что шли, поэтому никого не вините.

Телец:

16 мая Тельцу предстоит отказаться от любого рода риска и авантюризма. Только благодаря реалистичности и адекватности можно завоевать доверие людей. Удобная ситуация сложится в финансовой сфере, если не будете чересчур расточительны. Самодостаточность – хорошая черта, но грань в отношениях с деловыми партнерами переходить нельзя.

Близнецы:

Сегодня Близнецы будут слишком бурно реагировать даже на теплые слова. Негативные эмоции способны все разрушить, будьте выдержанны. Проколы в работе и финансах возможны, соблюдайте определенные рамки. Поведение одного из коллег покажется невыносимым, но посмотрите на все другими глазами. Возможна дальняя поездка.

Рак:

Рак будет так рьяно отстаивать свою независимость, что в итоге угодит в неприятную историю. Просто вы перепутали, где свобода – бесценный дар, а в какой ситуации ее нужно прижать. Материальная сфера ровная, но захочется получить больше, чем заработали. Если давно «сверлит» мысль о своем бизнесе, то нужно ее реализовать. С домочадцами не спорьте.

Лев:

Гороскоп предсказывает Льву дальнюю поездку. Нужно быть внимательным, чтобы не нарваться на мошенников. Общаясь с попутчиками, не рассказывайте о себе слишком много. Особенно, если диалог состоится по поводу денег. Размеренно занимайтесь бытовыми делами, если они стоят первыми в списке. Полезно посетить бассейн или спортзал.

Дева:

Мнительность Девы по поводу финансового положения превзойдет все границы. Вы даже забудете, откуда «выросли ноги», чтобы исключить проблемы. Удачный день для тех, кто ищет новое место работы. Планы реализуются, но не без помощи друзей. Не переборщите с едой, если пригласят на торжество. Алкогольные напитки тоже лучше заменить на сок и воду.

Весы:

Весам нужно наслаждаться этим днем, а не думать о прошлых неудачах. Калейдоскоп событий такой яркий, что он затмит все былые приятные моменты. В работе научитесь переключаться со старых на новые дела. Если коммуникабельность возьмет верх, то обретете надежных партнеров. Не исключена простуда, вспомните народные средства для лечения.

Скорпион:

16 мая Скорпион будет вне себя, когда узнает, что про него говорят коллеги. Обидно, что не в глаза, а за спиной. Полезно пройти курс массажа, если часто болит спина. Обращайтесь к специалистам, а не к малознакомым личностям. Категоричный отпор получат бизнесмены во время переговоров с партнерами. Не идите наперекор тому, что ведет к прибыли.

Стрелец:

В отношениях с любимым человеком у Стрельца сплошное непонимание и принципиальные выпады. Возможно, что вы сами упустили момент, когда нужно было цементировать союз. Чем именно? Романтикой, презентами и нежными признаниями. Если все спустить на тормозах, то разрыв неизбежен. Заманчивое предложение придет вечером.

Козерог:

Козерогу необходимо взвешивать все «за» и «против», чтобы оказаться в работе первым и успешным. На просьбы коллег и начальства кивайте головой, противоречие сейчас неуместно. Прекрасный день для борьбы с недостатками и пороками. Если есть необходимость, то обратитесь за квалифицированной помощью. Не всегда самостоятельное лечение дает эффект.

Водолей:

Поведение Водолея сегодня будет нетипичным, что может привести к многочисленным ссорам. Даже родственники будут смотреть на вас удивленными глазами. Отдохните в одиночестве, чтобы сделать акцент на минусах характера. О финансовых достижениях не трезвоньте, завистники не дремлют. Ну, а от командировки за границу нет смысла отказываться.

Рыбы:

Гороскоп обещает Рыбам день знаний, повышения квалификации и крутого поворота в судьбе. Вам нужно быть очень сильными духовно и сдержанными, чтобы все это пережить. Откровенный разговор с избранником выведет отношения на романтическую дорогу. Создайте условия для того, чтобы стать ближе и искреннее. Смените имидж и гардероб.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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