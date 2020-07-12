Гороскоп на 14 июля

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Овен

14 июля Овну не желательно выяснять отношения с друзьями и родственниками. Сегодня вы не в той форме, чтобы высказывать правду и жестикулировать. Соберитесь с мыслями, отдохните и уединитесь. Не стоит заниматься тяжелым трудом, особенно, на дачном участке. Позвольте себе творчество, сходите в кино или на концерт. Раньше ложитесь спать.

Телец

Телец в этот день вывернется наизнанку, лишь бы завоевать симпатию понравившегося человека. Тактика, конечно же, хорошая. Но если избраннику вы «по барабану», то метать перед ним бисер не стоит. Хотя результат может быть самым неожиданным. Не забудьте про подарки, они могут многое изменить к лучшему. Бытовые трудности обойдут стороной.

Близнецы

В списке дел у Близнецов все то, что он раньше из вида упустил. Благоприятный день для реализации, как в работе, так и семейных вопросах. От проблем на финансовом фронте не убегайте, они все равно застанут врасплох. Если нужно что-то срочно купить, то займите деньги. Скоро ситуация изменится, вы получите не только зарплату, но и премию.

Рак

Гороскоп обещает Раку непростой в моральном плане день. После разговора с другом почувствуете себя раздавленным и побитым, как собака. Он предъявит вам нечто такое, чего вы никак не ожидали. Оправдания не улучшат вашу участь, смиритесь и удалитесь. В коллективе будьте сдержаннее, эмоции окажутся лишними при выполнении заданий.

Лев

Льву захочется немного погрустить, уединиться и осмыслить собственную жизнь. Философия может привести к унынию, поэтому слишком-то не увлекайтесь. На любовном фронте все налаживается, хотя инициативы вы и не проявляли. Избранник сам позвонит, пригласит на свидание и признается в чувствах. Романтика и нежность переполнят сердце.

Дева

Деве лучше оставить «на потом» срочные задания. Этот день создан для любви, отдыха и вдохновения. Хорошо посидеть у реки, позагорать и сделать заплыв. Осенью вы вспомните этот день, как один из самых интересных. Приятное вознаграждение получат люди, работающие на производстве. Денежные запасы пополнятся, можно позволить себе шопинг.

Весы

Если сегодня Весы будут объедаться пирожным, мороженым и плюшками, то заметно прибавят в весе. Аккуратнее с едой, разработайте диету и отправляйтесь в спортзал. Особенный эффект можно получить, занимаясь на тренажерах и беговой дорожке. Больше доверяйте любимому человеку, не стоит собирать информацию о его прошлом.

Скорпион

14 июля 2020 у Скорпиона настроение будет пасмурное, что отразится на работе и отношениях с родней. Помните, вчера вы хотели горы свернуть? Так вот – вперед, труба зовет! Серьезные задачи встанут перед бизнесменами, политиками и педагогами. Проблемы придут из прошлого, нужно стремительно с ними расправляться. Поездка не будет успешной.

Стрелец

Стрельцу нужно побаловать себя, любимого. К примеру, сходить в салон красоты, сделать яркий маникюр или купить модные вещи. Все то, что внесет в образ необычность и шарм, приветствуется. В коллективе можно проявить профессиональные амбиции, они помогут реализовать проекты. Зато в личной жизни будьте спокойнее, здесь не стоит командовать парадом.

Козерог

На пути Козерога встретится ветреная особа, но отвязаться от этого человека будет крайне трудно. Пустая болтовня мигом испортит настроение. Вы даже на работу опоздаете, что не обрадует начальство. Полезно заняться финансовыми вопросами, обратиться к юристу и запланировать укрепление бюджета. Удачно сложится путешествие за границу.

Водолей

Гороскоп не рекомендует Водолею ретироваться с работы раньше времени. Шеф заметит, это факт, а вот вам точно влетит выговор. Конечно же, хочется увидеть любимого человека поскорее, но держите себя в руках. Косметические процедуры окажутся очень эффективными, если использовать средства «с огорода». Сделайте маску из фруктов и ягод.

Рыбы

Интересный и выгодный проект ждет Рыб, которым уже надоело «плавать» в мутной воде. Вы давно мечтали о новой работе, вот и получайте. Тщеславные выпады в общении с родственниками не пойдут вам на пользу. Особенно, если вы вместе взялись за решение бытовых вопросов и ремонт. Научитесь считаться с мнением других, будьте корректнее.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru