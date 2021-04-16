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Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал о спасении упавшего с высоты рязанца

Елена Лобанова
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Главный врач Рязанской областной клинической больницы Андрей Карпунин рассказал на странице ВК о спасении упавшего с высоты мужчины.  

Андрей Карпунин отметил, что после аварии или падения с высоты у человека возникает внутрибрюшное и внутритазовое кровотечение. Спасти такого пациента бывает сложно. Дело в том, что увидеть и остановить такое кровотечение практически невозможно. 

— В этом случае может помочь лишь одна методика — реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты (РЭБОА). Впервые в регионы мы провели операцию с использованием этого способа, — подчеркнул главврач. 

Специалист рассказал, что в ОКБ поступил мужчина с тяжелыми повреждениями после падения с высоты. У него диагностировали множество переломов, в том числе перелом костей таза с нарушением целостности кольца. 

— Провели противошоковые мероприятия по новой методике. Баллон-окклюдер врачи завели в аорту через прокол бедренной артерии. Так удалось перекрыть кровоток, остановить кровотечение, — отметил Карпунин. 

Затем пациенту провели операции по стабилизации переломов. Состояние мужчины значительно улучшилось. По словам главврача, он уже самостоятельно дышит и находится в ясном сознании. Прогноз по его лечению благоприятный.

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