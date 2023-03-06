Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Елена Паненкова останется под стражей до 14 апреля

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Изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay

Рязанский областной суд оставил под стражей главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Паненкову. Женщину обвиняют по статье о получении взятки.

Ранее Советский райсуд Рязани арестовал её на 2 месяца, до 14 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

По данным следователей, Елена Паненкова с сентября 2019 по декабрь 2022 года получила от сотрудников взятки более чем на 15 млн рублей. Незаконное вознаграждение обвиняемая получала лично и через посредников.

В понедельник, 6 марта, Рязанский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Паненковой и оставил без изменение постановление Советского суда.

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