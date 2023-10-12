Главу сельского поселения Чучковского района будут судить за невыполненный ремонт крыши

Шиловский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении главы одного из сельских поселений Чучковского района.

Он обвиняется в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда (ч. 2 ст. 315 УК).

28 марта 2020 года вступило в силу решение суда, по которому администрация муниципального образования в течение года была обязана провести капитальный ремонт кровли одного из жилых домов.

До 26 июня 2023 года обвиняемый игнорировал решение суда и никаких мер для его исполнения не принял, хотя и имел финансовые ресурсы для этого.

Уголовное дело в отношении главы сельского поселения направлено в суд, сообщает следственный комитет России по Рязанской области.