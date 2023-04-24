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Понедельник, 24 апреля, 2023

Фонд Никиты Томилина взял под опеку семьи беженцев в Рязанской области

Фото из Телеграм канала Фонд Томилина
Фото из Телеграм канала Фонд Томилина

Фонд Никиты Томилина взял под опеку пансионат временного  проживания для беженцев из ЛНР и ДНР в Солотче. Несколько дней назад помощь помощь получили ещё 5 семей из этого пункта.

На сегодняшний день Фонд Никиты Томилина является единственной благотворительной организацией из Москвы, помогающей целым семьям беженцев в Рязани. Под опекой волонтёров — матери-одиночки, дети и пожилые люди, пострадавшие от военных действий в Луганской и Донецкой народных республиках.

Уже больше 20 семей получили поддержку фонда. Люди, потерявшие свои дома, обеспечены всем необходимым — сезонной одеждой, постельным бельём, бытовой химией, канцтоварами для учёбы, но самое важное — вниманием.

Фонд Никиты Томилина взял под опеку семьи беженцев в Рязанской области
Фонд Никиты Томилина взял под опеку семьи беженцев в Рязанской области
Фонд Никиты Томилина взял под опеку семьи беженцев в Рязанской области

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