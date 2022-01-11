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Вторник, 11 января, 2022
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Фигуранты дела о взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью обжаловали свой арест

Александр Ильин

Фигуранты дела о взрыве на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района обжаловали свой арест, сообщило издание «Вид сбоку» 11 января. 

По данным СМИ, учредитель компании ООО «Разряд» Александр Егоршин и гендиректор предприятия Сергей Нистраткин обжаловали решение Басманного суда Москвы о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Уточняется, что подозреваемые и прежде пытались обжаловать свой арест. 

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Напомним, в результате взрыва на заводе «Эластик» погибло 17 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ. 

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