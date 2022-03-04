Фармпроизводители попросили упростить процедуру вывода новых лекарств на рынок

Четыре крупнейших ассоциации, объединяющие производителей фармпрепаратов, попросили премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина упростить вывод новых лекарств в гражданский оборот. Об этом «Известиям» рассказал один из авторов инициативы, исполнительный директор Ассоциация международных фармацевтических производителей Владимир Шипков.
Авторы обращения надеются, что их инициатива найдет отражение в проекте закона № 80712-8 о мерах по защите граждан России в условиях санкций. Его первое чтение должно состояться в Госдуме 4 марта.
Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Без фармальностей: бизнес просит упростить путь лекарств к покупателям