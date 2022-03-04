Фармпроизводители попросили упростить процедуру вывода новых лекарств на рынок

Четыре крупнейших ассоциации, объединяющие производителей фармпрепаратов, попросили премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина упростить вывод новых лекарств в гражданский оборот. Об этом «Известиям» рассказал один из авторов инициативы, исполнительный директор Ассоциация международных фармацевтических производителей Владимир Шипков.

— Возникающие проблемы логистического характера в целом пока удается решать без значительного увеличения сроков поставки. В частности, за счет тех запасов, которые были заблаговременно сформированы и которые рассчитаны на несколько месяцев. Вместе с тем бизнес сейчас старается минимизировать риски. Поэтому мы указали чувствительный для отрасли момент — осуществление в полном объеме тестирования препаратов перед вводом их в гражданский оборот. Возможность осуществлять тестирование впервые вводимых на рынок препаратов по упрощенной процедуре позволит сократить время и стоимость вывода лекарств на российский рынок, — отметил он.

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Авторы обращения надеются, что их инициатива найдет отражение в проекте закона № 80712-8 о мерах по защите граждан России в условиях санкций. Его первое чтение должно состояться в Госдуме 4 марта.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Без фармальностей: бизнес просит упростить путь лекарств к покупателям