Воскресенье, 25 сентября, 2022
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«Если бы не это»: актер Сергей Пускепалис мог спастись в ДТП

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Эксперт по экстремальному вождению Роман Мазаев рассказал в эфире телеканала НТВ, что актер мог не попасть в смертельную аварию.

После внимательного изучения момента ДТП он пришел к выводу, что водитель артиста не обладал значительным опытом управления тяжелыми бронированными машинами.

«Поэтому он не справился с управлением. Помешала и фура. Если бы ее не было, то их машина бы улетела в кювет и, скорее всего, все остались бы живы», – заявил Мазаев.

Друг Пускепалиса отметил, что за рулем транспортного средства должен был находиться другой водитель.

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