«Если бы не это»: актер Сергей Пускепалис мог спастись в ДТП

Эксперт по экстремальному вождению Роман Мазаев рассказал в эфире телеканала НТВ, что актер мог не попасть в смертельную аварию.

После внимательного изучения момента ДТП он пришел к выводу, что водитель артиста не обладал значительным опытом управления тяжелыми бронированными машинами.

«Поэтому он не справился с управлением. Помешала и фура. Если бы ее не было, то их машина бы улетела в кювет и, скорее всего, все остались бы живы», – заявил Мазаев.

Друг Пускепалиса отметил, что за рулем транспортного средства должен был находиться другой водитель.