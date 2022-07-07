Елена Сорокина провела совещание по вопросу ремонта дороги к детскому саду №101

Мэр Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание по вопросу ремонта дороги у детского сада №101. Встреча прошла на улице Космонавтов, участие в ней приняли сотрудники администрации, руководство учреждения, местные жители.

Напомним, ранее во время прямого эфира врио губернатора Рязанской области Павел Малков обратил внимание на вопросы и обращения, касающиеся этого участка. Сорокина рассказала, что междворный проезд, ведущий к детскому саду №101, отремонтируют в следующем году. Сейчас отрабатывается техническая сторона вопроса: измеряется уровень и уклоны, определяется, как скапливается вода. Мэр поручила разработать небольшой проект по благоустройству подъездного пути к саду, ориентировочная стоимость работ – 3,5 млн руб.

В качестве временной меры Дирекция благоустройства выровняла участок и отсыпала его гранулятом. Также Сорокина поручила удалить сухое аварийное дерево у детского сада.

Говоря о поручениях, который дал глава региона во время прямого эфира по городской тематике, Елена Сорокина заявила: