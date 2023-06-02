Два коллектива Рязанского Дворца детского творчества выступили с отчётным концертом

На сцене Дворца детского творчества Рязани прошёл отчётный концерт «Куда приводят мечты». Свои номера представили «Своя КОМпания» (педагоги Ольга Кочеткова, Мария Григорова) и «L-Kids Music» (педагог Лейла Никитина).

Юные артисты показали номера, отмеченные на конкурсах и фестивалях различного ранга. Они посвящены патриотической теме; премьерные и дебютные номера; номера, включающие в себя синтез фольклора и современной пластики.

Изюминкой концерта стали два номера, посвященные 2023 году, который Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

Директор Рязанского городского Дворца детского творчества Татьяна Пыжонкова вручила свидетельства о дополнительном образовании выпускницам. Для каждого из педагогов это первый выпуск детей в коллективах.

Самым активным родителям Татьяна Евгеньевна вручила благодарности за поддержку коллективов, активную жизненную позицию, отзывчивость и преданность Дворцу детского творчества на благо воспитания подрастающего поколения.