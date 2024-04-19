«Дом Постниковых» в Рязани воссоздадут на прежнем месте

В Рязани воссоздадут «Дом Постниковых». Об этом написал ВКонтакте глава администрации города Виталий Артёмов.

Деревянное здание располагалось на улице Садовой, 42. Дом оказался сильно повреждён во время пожара, его полностью разобрали. Уцелевшие элементы восстановят на производственной базе компании «Фасадстройсервис». Затем их используют при реконструкции здания на прежнем месте.

— Дом будет воссоздан на прежнем фундаменте в точном соответствии с его историческим видом, — написал Виталий Артёмов.

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Дом Постниковых в Рязани восстановят