Пятница, 19 апреля, 2024

«Дом Постниковых» в Рязани воссоздадут на прежнем месте

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани воссоздадут «Дом Постниковых». Об этом написал ВКонтакте глава администрации города Виталий Артёмов.

Деревянное здание располагалось на улице Садовой, 42. Дом оказался сильно повреждён во время пожара, его полностью разобрали. Уцелевшие элементы восстановят на производственной базе компании «Фасадстройсервис». Затем их используют при реконструкции здания на прежнем месте.

— Дом будет воссоздан на прежнем фундаменте в точном соответствии с его историческим видом, — написал Виталий Артёмов.

Ранее по теме: Стало известно, как будет выглядеть Дом Постниковых в Рязани после реконструкции

Дом Постниковых в Рязани восстановят

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