Дом Постниковых в Рязани восстановят

Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) заявили об уничтожении дома № 42 по улице Садовой в Рязани.

По информации ВООПИиК, здание является объектом культурного наследия.

На объекте культурного наследия местного значения «Дом Постниковых» проводятся работы по его воссозданию и сохранению, сообщила порталу YA62.ru представительница подрядчика ООО «Фасадстройсервис».

Разрешение на проведение работ выдало управление культуры администрации Рязани. Рабочие разобрали аварийные конструкции здания, оставшиеся после пожара, случившегося в 2013 году.

Уцелевшие элементы фасада, представляющие культурную ценность, сохранены. Их отреставрируют в мастерской подрядчика и используют при реконструкции здания.

Работы планируют завершить в декабре 2024 года.

Дом Постниковых построен в середине 19-го века.