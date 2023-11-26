Понедельник, 27 ноября, 2023
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Дом Постниковых в Рязани восстановят

7info
Фото: vk.com/voopik_rzn
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Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) заявили об уничтожении дома № 42 по улице Садовой в Рязани.

По информации ВООПИиК, здание является объектом культурного наследия.

На объекте культурного наследия местного значения «Дом Постниковых» проводятся работы по его воссозданию и сохранению, сообщила порталу YA62.ru представительница подрядчика ООО «Фасадстройсервис».

Разрешение на проведение работ выдало управление культуры администрации Рязани. Рабочие разобрали аварийные конструкции здания, оставшиеся после пожара, случившегося в 2013 году. 

Уцелевшие элементы фасада, представляющие культурную ценность, сохранены. Их отреставрируют в мастерской подрядчика и используют при реконструкции здания. 

Работы планируют завершить в декабре 2024 года. 

Дом Постниковых построен в середине 19-го века.

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