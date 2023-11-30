Четверг, 30 ноября, 2023
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Стало известно, как будет выглядеть Дом Постниковых в Рязани после реконструкции

7info
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Компания «Фасадстройсервис» опубликовала фото уцелевших после пожара 2013 года и представляющих историческую ценность элементов фасадов и конструкций Дома Постниковых в Рязани. 

Сейчас они находятся на производственной базе компании и готовятся к реконструкции.

«Дом Постниковых будет восстановлен на прежнем фундаменте в точном соответствии с его историческими размерами и фасадом», — сообщается на сайте компании.

Там же опубликован эскиз фасада как он будет выглядеть после реконструкции и фото, фиксирующее состояние объекта культурного наследия до начала работ по его восстановлению. Окончание работ запланировано на декабрь 2024 года.

«Фасадстройсервис» является почетным членом некоммерческого партнерства «Российская ассоциация реставраторов». В Рязанской области компания реализовала несколько сотен масштабных реставрационных проектов, самые известные из которых здание бывшего ликеро-водочного завода на улице Павлова, здания Росгвардии, школы N7, Политехнического института, Рязанской областной Думы на улице Ленина, Торговых рядов на площади Ленина, Дома Лидии Кашиной в селе Константиново.

Стало известно, как будет выглядеть Дом Постниковых в Рязани после реконструкции
Стало известно, как будет выглядеть Дом Постниковых в Рязани после реконструкции
Стало известно, как будет выглядеть Дом Постниковых в Рязани после реконструкции
Стало известно, как будет выглядеть Дом Постниковых в Рязани после реконструкции

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