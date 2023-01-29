Директор драмтеатра в Калуге объяснил закупку премиального внедорожника

Директор калужского драмтеатра Александр Кривовичев рассказал изданию «Подъём», что собирался купить китайский премиальный внедорожник за честно заработанные деньги.

По его словам, машина покупается не для него, а для театра. При этом речь не идет о бюджетных деньгах.

«Калужский театр — аншлаговый и может себе позволить. Мы заработали больше госзадания на двадцать миллионов. У нас есть свои деньги, мы имеем право их потратить. Мы их не своровали», — пояснил Кривовичев.

Чиновник отметил, что на автомобиле будут возить делегации из Москвы, артистов, которые приезжают на гастроли.

Кривовичев добавил, что планирует отдать на нужды спецоперации старую 20-летнюю «Волгу», принадлежащую театру.