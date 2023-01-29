Воскресенье, 29 января, 2023
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Директор драмтеатра в Калуге объяснил закупку премиального внедорожника

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Photo by form PxHere

Директор калужского драмтеатра Александр Кривовичев рассказал изданию «Подъём», что собирался купить китайский премиальный внедорожник за честно заработанные деньги.

По его словам, машина покупается не для него, а для театра. При этом речь не идет о бюджетных деньгах.

«Калужский театр — аншлаговый и может себе позволить. Мы заработали больше госзадания на двадцать миллионов. У нас есть свои деньги, мы имеем право их потратить. Мы их не своровали», — пояснил Кривовичев.

Чиновник отметил, что на автомобиле будут возить делегации из Москвы, артистов, которые приезжают на гастроли.

Кривовичев добавил, что планирует отдать на нужды спецоперации старую 20-летнюю «Волгу», принадлежащую театру.

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