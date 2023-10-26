Десять тысяч саженцев деревьев высадили сотрудники Сбера в Рязанской области

Волонтеры Рязанского отделения Сбербанка высадили 10 тысяч молодых сосен в рамках акции «Посади лес». Мероприятие прошло на территории, где когда-то был любимый рязанцами лесной массив — недалеко от поселка Деулино Заборьевского сельского поселения. В 2022 году здесь из-за пожаров были уничтожены десятки гектаров мещерского леса.

Акция прошла совместно с межрегиональной экологической общественной организацией «Эка», с которой Рязанское отделение Сбербанка сотрудничает с 2021 года. Совместными усилиями волонтерам удалось высадить будущий лес на территории почти 3 гектара.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«Экологическая повестка — часть большой ESG-стратегии Сбера. Беречь и сохранять природные богатства нашей страны — очень важно. Сегодня мы все вместе стараемся компенсировать последствия ситуации, которая сложилась рядом с поселком Деулино в прошлом году. Когда подрастут сеянцы сосны, сюда вернутся животные и птицы, восстановится экологическая система территории».

Чтобы молодые сосны быстрее окрепли и выросли, им потребуется агроуход. С этой целью волонтеры планируют вернуться сюда весной, проверить подросшие сосенки и провести необходимые дополнительные работы по улучшению плодородия почвы.

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