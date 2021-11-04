День народного единства: история и смысл праздника

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник – сравнительно новый, однако он отсылает нас к далёким, но при этом очень важным страницам истории нашей страны. В честь чего учрежден этот праздник? С какими историческими событиями он связан?

День народно единства: история и смысл праздника

День народного единства в России отмечают с 2005 года. Он учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. В стране завершилось так называемое смутное время. К нему привели трагические события: в 1598 году, не оставив наследника, умирает царь Фёдор Иоаннович, последний самодержец из династии Рюриковичей. До этого при невыясненных обстоятельствах погибает младший сын Ивана Грозного Дмитрий. Тогда на трон восходит боярин Борис Годунов после избрания Земским собором. Однако права Годунова на высшую власть в стране долго не признавали представители различных знатных родов. Большинство из них просто напросто не считали их легитимными.

В 1604 году на территорию Российского государства пришла армия интервентов под руководством Лжедмитрия I (прозвище связано в тем, что он выдавал себя за спасшегося царевича Дмитрия). После смерти Ивана Годунова он захватывает власть в стране. Чуть позже Лжедмитрий I будет убит в результате заговора Василия Шуйского, который сам впоследствии займёт царский трон. Дальнейшие страницы истории страны связаны с печальными событиями польской интервенции, семибоярщины и оккупации. Россия нуждалась в спасительном прорыве.

С призывом к сопротивлению захватчиками выступил патриарх Московский и всея Руси Гермоген. В 1611 года в Нижнем Новгороде формируется ополчение. Его возглавляют земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарским.

В августе 1612 года ополченцы разбивают польские объединения у стен Москвы, а 4 ноября (22 октября по старому стилю) освобождают от поляков Китай-город. Оставшиеся от польских войск части сдались в Кремле 6 ноября.

Как отмечали это событие раньше?

В 1613 году царь Михаил Фёдорович, взошедший на престол после окончания смуты, учредил День очищения Москвы от польских интервентов. С 1649 года тожество стало церковно-государстенным — в честь Казанской иконы Божией Матери, которая помогла избавить Москву от польских интервентов.

Во годы Советского Союза этот день не отмечался. В ноябре проходили торжества в честь годовщины Октябрьской революции.

Государственный праздник День народного единства был учреждён в 2005 году. С тех пор его широко празднуют по всей стране, отмечая значимость силы и непримиримости русского духа, а также далёких событий истории России для развития и процветания страны.

