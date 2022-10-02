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Дело хозяйки бассейна, в котором обварился ребёнок, передают в суд

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Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших получение 12-летним мальчиком обширных термических ожогов тела (ч.1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совершении преступления обвиняется 31-летняя жительница села Эссо Быстринского района, во владении которой имеется земельный участок в Эссо с жилыми строениями и бассейном, которые она сдает в аренду для отдыха и купания.

Следствием установлено, что в июне текущего года ребенок совместно с родителями путём свободного доступа через незапертую обвиняемой на запорные устройства калитку прошёл на территорию указанного гостиничного комплекса.

Пока родители искали представителей администрации гостиницы, мальчик самостоятельно подошел к бассейну и, будучи не осведомленным о том, что его недавно наполнили термальной водой температурой около +70 °С, прыгнул в воду.

В результате произошедшего мальчик получил обширные ожоги всего тела 2-3 степени.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности несовершеннолетнему стало возможным в результате небрежности злоумышленницы, которая не обеспечила исключение доступа посторонних лиц на территорию домовладения и не установила ограждения вокруг бассейна и информацию о временном запрете купания в нём.

В настоящее время органом следствия по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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