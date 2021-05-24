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Понедельник, 24 мая, 2021
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Череповецкий мэр заработал больше главы Вологды в прошлом году

Никита Брыкин
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Заработок главы Череповца Вадима Германова оказался выше, чем у мэра Вологды Сергея Воропанова, пишет «Череповец-поиск».

Об этом стало известно после того, как градоначальники отчитались о доходах в 2020 году.

Выяснилось, что Германов задекларировал доход около восьми с половиной миллионов рублей. В его собственности находится квартира площадью почти сто квадратных метров. При этом как сообщает портал, его супруге принадлежит два жилых дома на 330 и 242 сто квадратных метров, нежилое здание и три земельных участка.

Также в гараже Германова имеется моторное судно, снегоход и квадроцикл, а также две иномарки.

Воропанов заработал в прошлом году пять с половиной миллионов рублей. В его собственности находятся две квартиры площадью 180 и 50 квадратных метров, а также мотоцикл «Триумф Тигр» и иномарка «Mercedes Benz».

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