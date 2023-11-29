Челябинские чиновники оправдались за «кражу» елки с чужого участка

Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев объяснил ситуацию с кражей» елки с чужого участка для украшения ледового городка, сообщил RT.

Ранее его владелица пожаловалась, дерево имело значение для семьи, так как было посажено ее отцом и супругом еще в советские годы.

«Конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — пояснила она.

Сергеев пояснил, что дерево срубили на бесхозном по документам участке. Дело в том, что никто не вступил в наследство. Лишь после того, елку срубили, объявилась родственница покойной хозяйки.

Чиновник отметил, что запланировал встречу с этой женщиной. Кроме того, на участке могут сделать «компенсационную высадку елей».