Челябинские чиновники оправдались за «кражу» елки с чужого участка

Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев объяснил ситуацию с кражей» елки с чужого участка для украшения ледового городка, сообщил RT.
Ранее его владелица пожаловалась, дерево имело значение для семьи, так как было посажено ее отцом и супругом еще в советские годы.
Сергеев пояснил, что дерево срубили на бесхозном по документам участке. Дело в том, что никто не вступил в наследство. Лишь после того, елку срубили, объявилась родственница покойной хозяйки.
Чиновник отметил, что запланировал встречу с этой женщиной. Кроме того, на участке могут сделать «компенсационную высадку елей».