«Было задание»: в Екатеринбурге молодая девушка пыталась украсть детей со двора

Жители Екатеринбурга рассказали о неадекватной девушке, которая пыталась похитить нескольких детей, пишет E1.RU.

Инцидент произошел днем 17 сентября во дворе дома по улице Парниковой, 1. По словам очевидцев, незнакомка хотела увести за калитку 8-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. На помощь пришла соседка, которая вырвала школьницу из рук похитительницы. После этого злоумышленница погналась за третьим ребенком.

«На крик вышли соседи и у подъезда повалили ее на землю. Она была в неадекватном состоянии, возможно, под наркотиками», – уточнили свидетели.

Жители дома уточнили, что передали девушку сотрудникам полиции. Нападавшая сообщила им, что «у нее было задание от сестры — украсть ребенка».