Большинство горожан поддерживает сохранение выделенных полос в центре Рязани

Больше половины рязанцев высказались за то, чтобы оставить выделенные полосы для общественного транспорта в центре города.

Опрос проводит группа Новости Рязани ВКонтакте.

По данным на вечер 22 июня, 58,7% проголосовавших высказались в поддержку такой идеи, 33,01% – против. 8,29% затруднились с ответом.

Горожанам предлагают ответить на вопрос: «Как вы относитесь к идее оставить выделенные полосы на Первомайском проспекте и на Московском шоссе для общественного транспорта (А) в Рязани?»

Мнения рязанцев разделились, в комментариях развернулась бурная дискуссия.