Бойцы СВО сделали суровое предложение Киркорову после поездки в ДНР

Российские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации, записали видеообращение певцу Филиппу Киркорову, посетившему Горловку, пишет МК.

Бойцы призвали артиста сменить «костюмы с перьями» на военную экипировку.

Авторы ролика пояснили, что им не нужны концерты так называемых звезд в зоне боевых действий. По их мнению, так знаменитости лишь пытаются «замолить грехи».

Чтобы «закрыть свой позор», Киркорову следует надеть маскхалат, средства бронезащиты и получить оружие.

Во вторник стало известно, что певец выступил перед ранеными в Горловке в ДНР. Он пообещал помочь трем пациентам с протезами.