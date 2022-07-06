27.7 C
Рязань
Среда, 6 июля, 2022

Безопасное лето: рекомендации родителям

spot_img
Татьяна Проводина

Безопасное лето: рекомендации родителям

Background фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

Рязанские полицейские призвали родителей уделить больше внимание детям летом.

Полковник полиции Василий Грищенко обращает внимание на профилактику травматизма детей при ДТП. С учениками и родителями проводят разъяснительные беседы. Родителей также призывают не пускать несовершеннолетних за руль мототранспорта.

Также детям нужно разъяснить, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Рекомендуют придумать «семейный» пароль на случай опасности.

Внимание необходимо уделить и поведению детей дома. Под строгим запретом игры с электроприборами и на подоконнике. Окна настежь открывать не следует. Лучше установить специальные запорные устройства на окна.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7