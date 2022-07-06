Безопасное лето: рекомендации родителям

Рязанские полицейские призвали родителей уделить больше внимание детям летом.

Полковник полиции Василий Грищенко обращает внимание на профилактику травматизма детей при ДТП. С учениками и родителями проводят разъяснительные беседы. Родителей также призывают не пускать несовершеннолетних за руль мототранспорта.

Также детям нужно разъяснить, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Рекомендуют придумать «семейный» пароль на случай опасности.

Внимание необходимо уделить и поведению детей дома. Под строгим запретом игры с электроприборами и на подоконнике. Окна настежь открывать не следует. Лучше установить специальные запорные устройства на окна.