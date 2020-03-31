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В Скопинском районе приступили к дезинфекции домов

В Скопинском районе начали проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Лестничные поручни, места общего пользования, включая входные группы будут обрабатываться специальным средством хлорной извести, рекомендованным Роспотребнадзором. Такие меры приняты для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

– Всего многоквартирных домов в муниципалитете 126. Сегодня сотрудники нашего предприятия приступили к дезинфекции подъездов в р. п. Побединка по улице Советской. Работы планируем закончить в конце недели, — доложил мастер МКП «Жилсервис» Владимир Косоуров.

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