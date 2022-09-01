Четверг, 1 сентября, 2022
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Белгородцы получат сигналы оповещения о ЧС по телевидению, радио и СМС

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В белгородском оперативном штабе рассказали о состоянии системы экстренного оповещения, пишет Бел.ру.

Как стало известно, в случае чрезвычайной ситуации сигналы оповещения до белгородцев доведут по нескольким каналам.

Для этого будут использоваться ТВ-каналы, радиостанции, автотранспорт, а также СМС-рассылка операторов сотовой связи. Помимо этого, информацию опубликуют в официальных сообществах органов власти в соцсетях.

Беспокойство белгородцев вызвали утренние звуки взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что шум был связан с работой систем ПВО.

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