Банк «Открытие»: россияне назвали недвижимость, золото и вклады самыми перспективными инвестиционными инструментами

Вклады и накопительные счета остаются самыми популярными инвестиционными инструментами в России – их используют более половины наших соотечественников. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Отношение большинства россиян к инвестициям за последний год не изменилось. 41% не инвестировали раньше и не инвестируют сейчас. 23% инвестировали раньше и продолжают это делать (в Москве и Московской области 31%, на Северном Кавказе и в Центральной федеральном округе по 17%).

Среди тех, у кого инвестиционное поведение за последний год изменилось, 19% раньше инвестировали, а теперь прекратили. 17%, напротив, раньше не пользовались инвестиционными продуктами, но начали делать это в последний год. Больше всего новых частных инвесторов появилось за это время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 24%), меньше всего на Северном Кавказе (4%).

Самыми популярными инвестиционными инструментами у россиян остаются вклады и накопительные счета: ими пользовались раньше или пользуются сейчас 53% россиян (в Москве и Московской области, а также в Центральном федеральном округе по 59%, в Сибири 44%). Почти четверть опрошенных (24%) имеют опыт инвестиций в акции и облигации, 20% — в недвижимость, 18% — в иностранную валюту, 12% — в золото и драгоценные камни, 11% — в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни. При этом 26% опрошенных не пользуются сберегательными инвестиционными инструментами (на Северном Кавказе 42%, в Москве и Московской области 19%).

Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли недвижимость (46%), золото и драгоценные камни (33%), вклады и накопительные счета (25%), акции и облигации (19%). По мнению 19% опрошенных, перспективных инструментов для сбережений и инвестиций сейчас нет.

Несмотря на глобальную неопределенность, 67% россиян готовы продолжать инвестировать в России: из них точно готовы 16% и скорее готовы 51%. Не готовы инвестировать 10%, еще 23% затруднились с ответом.

Из тех, кто инвестируют деньги сейчас, 39% вкладываются в банковские депозиты, 20% в недвижимость, 18% в акции и облигации, 13% в золото или драгоценные камни. В иностранные валюты «дружественных» стран (юань, индийская рупия, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов) инвестируют лишь 4%. При этом 37% сообщили, что не инвестируют или не имеют на это денег (на Северном Кавказе 58%, в Московском регионе 25%).

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 10-15 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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