Татьяна Проводина

Авиалесоохрана рассказала о работе огнеборцев в рязанских лесах

Источник: Отдел по связям с общественностью Авиалесоохраны

Специалисты пилят деревья, тушат очаги возгораний вручную и из ранцев, а также делают обходы на проверку дымовых точек.

Как рассказал лётчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана» Максим Фёдоров, для эффективного тушения природных возгораний необходима координация работы авиационных и наземных сил.

Максим Фёдоров: «Мы прибыли в Рязанскую область для оказания помощи наземным силам. Будем сбивать интенсивность огня, чтобы наземные службы могли подходить к кромке лесного пожара и тушить её. Конечно, это эффективно только при содействии: работа вертолёта с водосливным устройством и обязательное наличие наземных служб на кромке лесного пожара»

По словам лётчика-наблюдателя, из-за большой интенсивности горения на кромке наземные службы просто не могут к ней подойти. Авиация точечно сбивает интенсивность горения, смачивает полосу, и пламя дальше не распространяется. Это даёт возможность наземным службам подойти к кромке для тушения.

Авиалесоохрана рассказала о работе огнеборцев в рязанских лесах
Авиалесоохрана рассказала о работе огнеборцев в рязанских лесах
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7