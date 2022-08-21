Авиалесоохрана рассказала о работе огнеборцев в рязанских лесах

Специалисты пилят деревья, тушат очаги возгораний вручную и из ранцев, а также делают обходы на проверку дымовых точек.

Как рассказал лётчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана» Максим Фёдоров, для эффективного тушения природных возгораний необходима координация работы авиационных и наземных сил.

Максим Фёдоров: «Мы прибыли в Рязанскую область для оказания помощи наземным силам. Будем сбивать интенсивность огня, чтобы наземные службы могли подходить к кромке лесного пожара и тушить её. Конечно, это эффективно только при содействии: работа вертолёта с водосливным устройством и обязательное наличие наземных служб на кромке лесного пожара»

По словам лётчика-наблюдателя, из-за большой интенсивности горения на кромке наземные службы просто не могут к ней подойти. Авиация точечно сбивает интенсивность горения, смачивает полосу, и пламя дальше не распространяется. Это даёт возможность наземным службам подойти к кромке для тушения.