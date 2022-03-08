Астрологи назвали три знака, которые закрутят любовный роман в марте 2022 года

По мнению астрологов, в марте 2022 года представители трёх знаков зодиака будут окружены любовью и смогут закрутит бурный роман.

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Как сообщает издание WMJ, на любовном фронте удача светит Тельцам. Представители этого знака будут окружены комплиментами, также их ждёт череда волнительных событий. При этом астрологи предостерегают Тельцов от отношений с женатыми и замужними людьми. Скорее всего, такая связь обернётся плачевными последствиями.

В марте 2022 года достойного партнёра смогут встретить Весы. Всё будет располагать к активному общению и новым знакомствам. Правда, за счастье придётся побороться.

Множество ярких событий ждут в наступившем месяце Водолеев. Среди них — начало отношений, которое одарит представителей этого знака радостью и нежностью. Главное — не стоит бояться своих чувств.

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