Названы знаки зодиака, обречённые расплачиваться за грехи прошлой жизни

Специалисты-астрологи вычислили три знака зодиака, представители которых обречены расплачиваться за грехи прошлого, сообщает 5-tv.ru.

Овны в своём прошлом воплощении накопили обиды, которые теперь мешают им радоваться жизни. Люди отдавали свои силы и умения, помогая окружающим, но те со временем стали воспринимать это как должное. В результате у овнов накопились обиды.

Людям этого знака необходимо снова научиться помогать людям, не ожидая ничего взамен.

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Жизнь раков представляет собой череду испытаний. Представители этого знака считают, что несут кару за прошлые грехи, на самом же деле небесные покровители хотят сделать их сильнее, поставляя испытания.

Осознание этого факта поможет ракам открыть новые возможности.

Родившимся под созвездием Девы и их близким часто кажется, что они просто обречены на вечные страдания. Перемены переносятся тяжело, смерть близкого человека способна подтолкнуть их к глубокой депрессии.

Как утверждают астрологи, такая чувствительность вызвана тем, что в прошлой жизни эти люди обладали даром целителя. Вмешательство в законы вселенной не проходит бесследно — она заставляет Деву постоянно испытывать жалость, доставляя страдания снова и снова.

Научившись справляться с эмоциями девы смогут жить свободно, радостно.