Названы знаки зодиака, которых ожидает беременность в 2022 году

У представителей некоторых знаков зодиака в 2022 году есть высокий шанс забеременеть и родить ребёнка. В их числе – шесть знаков, пишет Вечерняя Москва.

Планирующим беременность представительницам знака Козерога стоит обратить внимание на март. Именно в этом месяце шансы зачать ребёнка крайне высоки. Чтобы выстроить в дальнейшем хорошие взаимоотношения в семье, Козерогам стоит уделить внимание своему психическому состоянию. Новость о пополнении, кстати, может оказаться крайне неожиданной.

Самое подходящее время для планирования беременности у Стрельцов – май. Правда, стоит обратить внимание на самочувствие. Хронические заболевания могут помешать рождению здорового малыша.

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В 2022 году решатся на пополнении в семействе решатся многие Львы. Не исключено, что речь зайдёт об усыновлении ребёнка.

Наступивший год станет благоприятным с точки зрения рождения ребёнка для Овнов. Для зачатия стоит выбрать февраль.

Близнецы также могут попытаться зачать ребёнка в феврале, скорее всего, у них всё получится. Не исключено, что на свет может появиться двойня. После рождения ребёнка стоит обращаться за помощью к родным или няне, ведь уход за потребует от вас много сил.

В плане деторождения 2022 года станет удачным и для Скорпионов. Но перед планированием беременности стоит укрепить взаимоотношения с партнёром и решить жилищный вопрос.