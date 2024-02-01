Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов

В среду, 31 января, вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов работал в Касимове. Об итогах поездки он написал ВКонтакте.
Первым пунктом визита стала стройплощадка новой школы на 960 мест.
Ещё один вопрос — строительство в городе ледовой арены.
Затем в администрации города, вместе с мэром Иваном Бахиловым, прошло совещание, на котором обсудили ремонт дорог, дворов, реконструкцию очистных сооружений, модернизацию котельных, обновление коммунальной техники.
Отдельное внимание было уделено дому-интернату для детей с особенностями развития в посёлке Гусь-Железный. Проект нового здания учреждения подготовлен по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Регион надеется получить финансирование из федерального бюджета.