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Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов

Первым пунктом визита стала стройплощадка новой школы на 960 мест.

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Строительство ледовой арены в Касимове собираются начать в 2024 году

Строительство ледовой аррены в Касимове планируют начать в этом году, сообщил на странице ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

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Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов

Новости КасимоваТоп новость
Автор: 7info

Опубликовано

В среду, 31 января, вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов работал в Касимове. Об итогах поездки он написал ВКонтакте.

Первым пунктом визита стала стройплощадка новой школы на 960 мест.

— Поручил нарастить темпы работ и увеличить количество строителей на объекте. В этом году школа должна быть введена в эксплуатацию, — написал Бранов.

Ещё один вопрос — строительство в городе ледовой арены.

Затем в администрации города, вместе с мэром Иваном Бахиловым, прошло совещание, на котором обсудили ремонт дорог, дворов, реконструкцию очистных сооружений, модернизацию котельных, обновление коммунальной техники.

— В частности, скоро приступаем к проектированию и строительству большого лестничного подъёма от Оки к Торговым рядам, — сообщил Бранов.

Отдельное внимание было уделено дому-интернату для детей с особенностями развития в посёлке Гусь-Железный. Проект нового здания учреждения подготовлен по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Регион надеется получить финансирование из федерального бюджета.

— В целом, проектов в городе и районе очень много, и они методично реализуются, — отметил Артём Бранов.

Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов
Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов
Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов
Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов
Артём Бранов рассказал об очередной поездке в Касимов
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