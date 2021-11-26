Анжелика Евдокимова: В экстремальной ситуации ребёнок должен думать о личной безопасности

Прошел ровно год со дня назначения Анжелики Владимировны Евдокимовой уполномоченным по правам ребёнка в Рязанской области. Главный редактор 7info Надежда Майорова побеседовала в детским омбудсменом по-женски, казалось бы, о банальных, но таких важных вещах, как защита детей и их безопасность.

Мы впервые беседуем о вашей профессиональной деятельности в новом статусе. Насколько работа в должности детского омбудсмена отличается от несения службы в СК России по Рязанской области?

Здравствуйте, Надежда. О работе детского омбудсмена я, знала, работая в органах следствия. С моей предшественницей – Екатериной Борисовной Мухиной, мы совместно входили в состав совещательных органов при СК, проводили много мероприятий, где требовалась помощь омбудсмена и представителя следственных органов, всегда были на связи по всем вопросам, касающихся детей. Поэтому я была знакома с кругом обязанностей до вступления в должность.

Но, тем не менее, сейчас я более структурировано могу объяснить, чем занимается уполномоченный по правам ребёнка.

Прежде всего, это человек, который стоит на защите прав наших детей.

У каждого есть право на самовыражение. Тем не менее, в обществе есть опасный тренд, когда люди готовы на всё, лишь бы линчевать не похожих на себя. Почему это происходит?

Да, такая ситуация есть и она вызывает опасения. Прежде всего, нужно воспитывать в детях толерантное отношение к миру. Я всегда говорю, что счастливый взрослый может вырасти из счастливого ребёнка. Рецепт, на мой взгляд, один. И всем известен. Необходим окружить маленького человека заботой и любовью, наполнять его добрым и светлым.

Если ребёнок растёт в атмосфере неприятия, враждебности и стяжательства, то он зеркалит такое поведение взрослых.

Я убеждена, что маленький человек должен быть окружён детским положительным контентом – с добрыми героями, красивой музыкой и правильной литературой. Только такая модель формирует в результате толерантного человека.

Хочется поговорить о безопасности детей в благополучных, на первый взгляд, семьях. Какие механизмы работают у родителей, которые подвергают своих собственных детей бытовому насилию?

Семейное благополучие — очень размытое понятие. Для кого-то это полный холодильник еды, много денег и финансовых возможностей. Для кого-то это благополучие родительско-детских отношений. Во втором случае ребёнок понимает, что его родители не просто мама-папа, а те люди, с которыми он может поделиться опасениями, бедами, мечтами и получить поддержку и дружеский совет. В такой семье дети не боятся идти домой.

Если же в семье отсутствует родительско-детская связь, то никакие внешние атрибуты её не заменят. Выступая перед родительским сообществом, я всегда говорю о том, что ребёнок должен чувствовать, что родителей искренне волнует его жизнь.

Если в семье случается абьюз, надо бить тревогу всем. Одно из наших направлений деятельности — профилактика социального сиротства. В этой деятельности нет лишних.

Окружающие ребёнка люди – соседи, воспитатели, учителя, случайные прохожие, которые видят, что ребёнку плохо, должны сообщать о таких фактах в компетентные органы.

У нас ни в коем случае не стоит задача изъять ребёнка из семьи. Государственная политика настроена на то, что маленький человек должен расти в семье. Но если по каким-то причинам происходит непонимание родительских функций и требуется корректировка, то чем раньше это произойдёт, тем быстрее ситуация исправится и мы избежим негативных последствий, часто связанных с угрозой жизни.

Пример неравнодушного отношения к ситуации, когда благодаря соседям удалось спасти жизнь маленькому человеку, совсем недавно произошёл в городе Рыбное Рязанской области.

Поэтому равнодушным здесь быть нельзя. #чужихдетейнебывает — социальный хештег, который касается каждого гражданина нашей страны.

Как родителям защитить детей от насильственных действий со стороны сверстников?

Конфликты в школьной среде были, есть и будут. В случаях, когда поступают обращения к нам, мы, конечно, разбираемся в ситуации и пытаемся помочь всем сторонам конфликта примириться.

Хочу рассказать о рабочем инструменте, успешно применяемом в школах – службе школьного примирения. Механизм прост и эффективен. Школьники, входящие в состав этой службы, психологи и педагоги решают возникающие в школе конфликты локально, внутри сообщества. Обращаться за помощью можно исключительно на добровольной основе и в том случае, если обе конфликтующие стороны этого хотят. Смысл в том, что при разговоре двух конфликтующих сторон присутствуют незаинтересованные в той или иной позиции люди. И когда дети начинают проговаривать проблему, часто оказывается, что конфликт исчерпан. И дальше начинает работать восстановительная техника. Задача службы не просто локализовать конфликт, а привести обе стороны к мирному сосуществованию.

Если конфликт разрешился подобным образом, то родители должны понимать, что это самый лучший выход из ситуации. На этом этапе надо поставить точку и не привлекать компетентные органы, когда конфликт исчерпан. Такое поведение родителей будет гуманным прежде всего п о отношению к собственному ребёнку, который выйдя из стен школы, будет обладать технологией мирного решения любого спорного вопроса.

Как уберечь ребёнка от «разборок в компании». Как переломить общественное мнение и объяснить, что идея безопасности в наше время первична, а идея оскорбления чести – дело компетентных органов?

Я всегда говорю родителям о том, что они ответственны за жизнь и безопасность своего ребёнка. Они, в первую очередь, должны объяснить детям правила безопасного поведения. Это касается как бытовых вопросов, так и коммуникативных.

Тонкий лёд зимой, купание летом, правила дорожного движения, недостроенные объекты, тёмные улицы, другие внешние факторы, представляющие опасность, должны быть разобраны и изучены дома.

Так же с поведением в «недружелюбной» компании. Родители должны объяснить, что сам ребёнок не должен провоцировать эти конфликты, но если уж случилось так, что он оказался в эпицентре враждебной среды, то, прежде всего он должен сберечь свою жизнь, а не доказывать кто прав, а кто виноват. В экстремальной ситуации ребёнок должен «включить» голову, вспомнить родительские наставления и в первую очередь подумать о личной безопасности.