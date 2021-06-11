Жительница Рыбного предстанет перед судом за избиение детей

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Прокурором Рыбновского района утверждено обвинительное заключение в отношении 22-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Следствие установило, что женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Горе-мать жестоко обращалась с двумя маленькими детьми двух и одного года, применяла к ним психическое и физическое насилие. Часто находясь в нетрезвом виде, она не кормила детей, не меняла нижнее бельё, оставляла их без присмотра.

Кроме того, женщина, более года по мотиву личной неприязни к своему сыну избивала его, причиняя ему ссадины и гематомы.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. В марте она была лишена родительских прав. С неё взысканы алименты на их содержание.

Уголовное дело направлено в Рыбновский райсуд.

Напомним, ранее стало известно, что избитые матерью дети обрели новую семью. Прежняя семья пострадавших малышей успела побывать в передаче на Первом канале.