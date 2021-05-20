Анастасия Волочкова объявила о разрыве с очередным возлюбленным

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Эпатажная балерина, рассказывающая в своём инстаграме о каждом шаге своей жизни, долго манежила подписчиков, закрывая лицо своего бойфренда.

На многочисленных фото со шпагатами, которые она делала над головой возлюбленного, его лицо было либо прикрыто смайлом, либо подписчики наблюдали затылок мужчины.

Но, видимо, это было правильным решением. Не успела балерина показать и рассказать о своём принце Олеге, как любовная лодка раскололась.

— Да, в общем-то и я поплакала от разочарования… В мужчинах я всегда ценю такие качества, как благородство и мужество. Я и сама совершаю ошибки в жизни. Я человек, и мне свойственно ошибаться, как и всем, — заявила Волочкова.

К сожалению, знаменитый шпагат Волочковой, исполняемый в экзотических вариантах над головой у мужчины, не смог спасти зародившуюся было любовь, — пишет Собеседник.