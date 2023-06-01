Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюНовости мира

45% россиян откладывают деньги на будущее своих детей — опрос

7info
Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

Около половины россиян откладывают деньги на будущее своих детей. Из них для оплаты образования в вузе или колледже 32%, для покупки недвижимости (24%) и автомобиля (19%), для подарка на свадьбу (13%), для формирования стартового капитала (12%). При этом большинство из тех, кто откладывает деньги на будущее детей, верят, что эти вложения окупятся в будущем – финансово (47%) или нематериально (43%), выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Абсолютное большинство россиян уверены, что нужно финансово поддерживать собственных детей даже после их совершеннолетия. Почти половина опрошенных (44%) считают, что помогать важно всегда, когда потребуется помощь, 31% готовы давать деньги только в сложной жизненной ситуации, а 15% – в период учебы. При этом 10% не считают целесообразным поддерживать своих совершеннолетних детей, поощряя их самостоятельность, или еще не думали об этом.

Те, кто заблаговременно формирует капитал на будущее своих детей (45%), используют различные инструменты для накопления денежных средств. Отвечая на соответствующий вопрос, они могли дать несколько вариантов ответа. Чаще всего респонденты выбирают банковский депозит или накопительный счет (48%), откладывают наличными дома (28%) или инвестируют в ценные бумаги (18%). Каждый седьмой (15%) вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни. Часть опрошенных инвестируют в недвижимость (8%) и драгоценные металлы (6%).

Как выяснилось, респонденты в большинстве случаев (37%) предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно. 29% – раз в квартал, а каждый пятый (20%) – раз в полгода. 14% — еще реже: раз в год или не регулярно, по возможности.

Чаще всего (33%) респонденты откладывают на будущее своих детей 5-10% от своих регулярных доходов. До 5% от финансовых поступлений — 21% родителей, 10-20% — около четверти (24%) опрошенных и больше 20% – почти столько же респондентов (22%). 

«Наше исследование показало, что почти половина опрошенных предусмотрительно копит на образование своих детей и делает это достаточно регулярно. Часть наших клиентов для этого используют инструменты накопительного страхования с дополнительными опциями. Например, сервис «Образовательный консьерж» позволяет подобрать учебное заведение для ребенка с учетом его предпочтений и уровня подготовки, а также финансовых возможностей родителей. А чтобы выбор учебных заведений был максимально широким, лучше начинать формирование капитала на образование детей как можно раньше», – отметила заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Опрос 1255 респондентов проведен во всех регионах России в апреле-мае 2023 года.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанская библиотека получит 53 миллиона рублей на школу креативных индустрий

Школа креативных индустрий будет создана в библиотеке в 2024 году.

В Омской области 18-летняя тетя совратила 14-летнего племянника

Жительница села Усть-Ишим Омской области совратила 14-летнего племянника, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, в июле 2021 года 18-летняя девушка занялась сексом с мальчиком у себя дома в отсутствие родителей. Подростки утверждают, что все было по обоюдному согласию. Кроме того, спустя месяц злоумышленница пригласила домой 7-летнюю племянницу и домогалась...

В Мурманской области подростки надругались над мальчиком с задержкой в развитии

В городе Тулом Мурманской области подростки надругались над 11-летним мальчиком, говорится в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте». В Сети появились кадры с его участием, но мы не можем опубликовать их по этическим соображениям. Злоумышленники заставили мальчика мальчиком с задержкой в развитии заниматься оральным сексом с другим ребенком....

Изменение схемы движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль-2023»

4 июня с 6.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по Соборной площади и ул. Петрова.

В Барнауле осудят мужчину, устроившего развратные танцы с ребенком в клубе

Полицейские разыскивают жителя Барнаула, который устроил развратные танцы с 15-летней девочкой в клубе, пишет телеграм-канал Baza. Инцидент произошел в конце марта на территории арт-центра «Спичка» на улице Ползунова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как бородатый мужчина имитировал с ребенком половой акт. Следователи возбудили уголовное дело по статье о...

В Волгограде треш-стример надругался над девушкой в прямом эфире

Житель Волгограда издевался над девушкой во время прямого эфира в социальных сетях, пишет V1.RU. Треш-стример оскорблял и бил жертву по щекам, после чего совершил с ней действия сексуального характера. «Ты уродом родилась. У тебя столько денег, ты можешь себя в порядок привести», – унижал он потерпевшую. В итоге его поведением...

Белгородец погиб во дворе дома при обстреле на глазах у жены и матери

В селе Графовка Белгородской области во время обстрела погиб местный житель, приводит слова губернатора Вячеслава Гладкова МК. Инцидент произошел в понедельник. Мужчина занимался бытовыми делами во дворе, в этот момент началась воздушная атака. Он получил ранения из-за упавшего рядом снаряда. Это произошло на глазах у его жены и...

В Волжском произошла страшная авария, погиб ребенок

Рано утром в четверг на улице Карбышева в Волжском произошла авария со смертельным исходом, пишет V1.RU со ссылкой на источник. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в дерево. По словам очевидцев, машину буквально разрубило пополам. В результате погибли автомобилист и его 15-летняя...

В Белгородской области прокомментировали слухи о прорыве ВСУ в регион

Оперативный штаб в своем Telegram-канале назвал ложной информацию о прорыве ВСУ в Белгородскую область. «Просим жителей Белгородской области сохранять спокойствие», – говорится в публикации. Подчеркивается, что обстановка в Шебекинском городском округе сложная, там слышны взрывы, но о заходе на эту территорию украинских военных речи не идет. Белгородцев призвали доверять только...

В Екатеринбурге девочка с ноги разбила лицо ребенку

Юная жительница Екатеринбурга держит в страхе целый двор на Расточной и недавно избила 13-летнего школьника, пишет E1.RU. Инцидент произошел 29 мая. Злоумышленница ударила мальчика коленом по голове. Друзья пострадавшего снимали происходящее на видео. «Пусть на коленях на ссаке прямо извиняется», — требовала девочка от потерпевшего. Сама школьница утверждает, что парень...

Женщина-водитель получила травмы в ДТП на улице Авиационной в Рязани

Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В Рязани закрыли движение транспорта по улице Урицкого

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации