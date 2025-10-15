RTVI: сканадльное видео с Федорищевым могло быть постановочным

Видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова, могло быть постановочным, передает RTVI.

Накануне глава региона устроил ему разнос и отправил в отставку. Он похлопал его по плечу и сказал: «Уволен, *****».Федорищеву не понравился камень с разбитой табличкой о планах установки обелиска участникам Великой Отечественной войны.

«Публичное увольнение в такой яркой форме могло быть пиаром губернатора», — говорится в публикации.

По данным СМИ срок полномочий Жидкова истекает через две недели. Инициатива губернатора ребует подтверждения от местного совета депутатов.

Утром появилась информация, что чиновника госпитализировали с гипертоническим кризом.

Сам Жидков ранее говорил, что тяжело переживает скандальное увольнение, ставшее достоянием общественности.