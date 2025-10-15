Экс-главу рязанского почтового отделения отправили в колонию за присвоение более 18 миллионов

В Рязанской области осуждённую за присвоение более 18 миллионов рублей бывшую начальницу почтового отделения, которой дали условный срок, всё-таки отправили в колонию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение об условном наказании вынес ранее Рыбновский райсуд. Женщина получила срок пять лет с испытательным сроком три года.

Прокуратура подала апелляционное представление. Рязанский областной суд по результатам пересмотра приговора изменил наказание с условного на реальное. Женщину будет отбывать наказание в колонии общего режима.