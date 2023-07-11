В июле 2023 года ожидается важное астрологическое событие, которое будет иметь кармическое значение. С 17 по 19 июля на небе собирается самая тяжёлая конфигурация планет, её называют «Большой Крест».

В материале для издания wday астролог Юлия Лифанова рассказывает: в четыре точки на небе становятся планета Плутон, Солнце, Луна и узлы кармы Раху и Кету. Примечательно, что Плутон в этом ситуации будет «дирижировать» ситуацией.

— Большой Крест — это огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить. Так как во главе Креста стоят Плутон и Солнце, ситуация будет связана с массой людей, — считает Лифанова.

Она убеждена, что в эти даты, возможно, произойдёт какая-либо катастрофа. В лучшем случае — людей ожидает некий квантовый скачок и быстрая трансформация.

— Плутон отвечает за смерть всего, что не имеет потенциала, а Солнце обозначает наше счастье, радость и удовольствие быть собой. Напряжённый аспект между ними говорит о том, что придется кардинально менять свою жизнь, — обращает внимание астролог.

По словам Юлии Лифановой, с 17 по 19 есть шанс совершить что-то судьбоносное в различных сферах: в отношениях, в карьере и даже в месте проживания.

Ранее нумеролог Ольга Скоромная назвала 17 июля самым страшным днём месяца. Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.

Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть. Произойдёт ли это 17 июля, нам только предстоит узнать.