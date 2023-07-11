Вторник, 11 июля, 2023
На главнуюНовости мира

17 июля на небе появится «Большой Крест»: страшные и судьбоносные последствия явления

7info7
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В июле 2023 года ожидается важное астрологическое событие, которое будет иметь кармическое значение. С 17 по 19 июля на небе собирается самая тяжёлая конфигурация планет, её называют «Большой Крест».

В материале для издания wday астролог Юлия Лифанова рассказывает: в четыре точки на небе становятся планета Плутон, Солнце, Луна и узлы кармы Раху и Кету. Примечательно, что Плутон в этом ситуации будет «дирижировать» ситуацией.

— Большой Крест — это огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить. Так как во главе Креста стоят Плутон и Солнце, ситуация будет связана с массой людей, — считает Лифанова.

Она убеждена, что в эти даты, возможно, произойдёт какая-либо катастрофа. В лучшем случае — людей ожидает некий квантовый скачок и быстрая трансформация.

— Плутон отвечает за смерть всего, что не имеет потенциала, а Солнце обозначает наше счастье, радость и удовольствие быть собой. Напряжённый аспект между ними говорит о том, что придется кардинально менять свою жизнь, — обращает внимание астролог.

По словам Юлии Лифановой, с 17 по 19 есть шанс совершить что-то судьбоносное в различных сферах: в отношениях, в карьере и даже в месте проживания.

Ранее нумеролог Ольга Скоромная назвала 17 июля самым страшным днём месяца.  Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.

Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть. Произойдёт ли это 17 июля, нам только предстоит узнать.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Милославском районе 21-летний водитель погиб в ДТП

Водитель скончался на месте аварии, трое пассажиров 17 и 16 лет получили травмы. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сергей Миронов призвал принять законодательство о многодетных

Законопроектом СРЗП устанавливается единый статус и федеральный перечень льгот для многодетных семей, на сегодня профильные меры поддержки серьезно различаются по регионам

РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу на выборах в гордуму

ООО «Медиа 7» (сетевое издание 7info.ru) объявляет сведения об условиях оплаты для проведения предвыборной агитации на выборах в Рязанскую городскую Думу. 

Рязанцы порадовались открытию Первомайского проспекта после ремонта

Напомним, движение перекрывалось на время ремонта теплотрассы, свободными оставались выделенные полосы общественного транспорта.

Бюджет РФ недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022 году

В основном задолженность увеличилась по НДС в связи с задержкой уплаты налога отдельными компаниями.

В касимовском районе Черёмушки построили хоккейную площадку

Площадку построили в районе Черёмушки между многоквартирными домами № 191, 191А, 191Б, 193 на улице Советской.

Николай Ковшов стал врио начальника управления ЖКХ мэрии Рязани

Ковшова 10 июля представил сотрудникам замруководителя управления Эдуард Алтунин.

В Рязанской области прошла церемония прощания с погибшим на СВО рядовым Мерлиным

Мерлин отправился в зону проведения специальной военной операции в октябре 2022 года, погиб во время выполнения боевой задачи 6 июня 2023 года.

Пять человек пострадали в массовом ДТП на Куйбышевском шоссе Рязани

В результате массового ДТП на Куйбышевском шоссе Рязани вечером 10 июля пострадали пять человек.

Масштабное отключение холодной воды в Рязани запланировано ночью 12 июля

Без холодной воды временно останутся жильцы 6 улиц, 2 посёлков на окраине города.

Задержаны оба подозреваемых, снявших скальп с парня в Электростали

Сначала задержан 24-летний житель республики Коми. Второго подозреваемого в нападении задержали в городе Обнинске Калужской области.

В России ограничат возможность сдавать на права после езды в нетрезвом состоянии

Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, пойманные за ездой в нетрезвом виде, временно не смогут получить водительское удостоверение.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации