Зосима Пчельник 2 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

2 июля православные христиане вспоминают святого Зосиму, а в народном календаре в этот день значится как праздник Зосимы Пчельника. Считается, что с этого дня пчёлы начинают заливать соты, поэтому их старались не тревожить.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам важно прислушаться?

Традиции и запреты 2 июля

Старались 2 июля также не трогать ос. Если разорить в этот день осиное гнездо, придут большие беды в дом.

На Зосиму запрещается плакать. В противном случае ещё долго придётся пожинать проблемы.

Не объедайтесь 2 июля. Иначе можно лишиться заработка. А ещё не стоит перестилать супружескую постель – не будет детей.

Народные приметы 2 июля

Берега реки кажутся разбухшими и влажными — быть осадкам.

Крот собирает большие кучи земли — день будет ясным.

Глухарь во время дождя ест — значит осадки затянутся.

Именины 2 июля отмечают Иван, Ян и Мария.

Сны в ночь с 1 на 2 июля обычно предвещают приятные изменения в жизни. Говорят, что они обязательно будут вещими и исполнятся в течение двух недель