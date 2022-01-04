Жительница Алтая вонзила ножницы в сердце мужа после 25 лет брака

В Алтайском крае 49-летняя местная жительница подозревается в убийстве своего 56-летнего мужа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился 2 января во время распития алкогольных напитков. Семейная пара устроила застолье и позвала в гости общего знакомого.

Изначально женщина уверяла, что вечером ушла спать, а когда проснулась утром, увидела мужа мёртвым с воткнутыми в грудь ножницами. Тогда следователи задержали их общего приятеля, скрывшегося с места происшествия.

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Однако вскоре выяснилось, что к жестокому убийству причастна жена погибшего: она дала признательные показания.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Известно, что семейная пара прожила в браке 25 лет.