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Вторник, 4 января, 2022
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Жительница Алтая вонзила ножницы в сердце мужа после 25 лет брака

Александр Ильин

В Алтайском крае 49-летняя местная жительница подозревается в убийстве своего 56-летнего мужа, сообщает РЕН ТВ. 

Инцидент случился 2 января во время распития алкогольных напитков. Семейная пара устроила застолье и позвала в гости общего знакомого. 

Изначально женщина уверяла, что вечером ушла спать, а когда проснулась утром, увидела мужа мёртвым с воткнутыми в грудь ножницами. Тогда следователи задержали их общего приятеля, скрывшегося с места происшествия. 

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Однако вскоре выяснилось, что к жестокому убийству причастна жена погибшего: она дала признательные показания. 

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Известно, что семейная пара прожила в браке 25 лет.

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